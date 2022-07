Napoli, Ghoulam polemico sull'addio di Mertens: "Non lo meritavi..."

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Dopo giorni di colloqui e discussioni, il Napoli ha definitivamente salutato Dries Mertens. Ieri l'annuncio di De Laurentiis, oggi il post con cui il club ha reso omaggio al belga. Tra i commenti, quelli di tanti tifosi azzurri, dispiaciuti per il mancato prolungamento del matrimonio tra il Napoli e l'attaccante. Ma anche un ex compagno ha voluto dire la propria sulla vicenda. Si tratta di Faouzi Ghoulam, attualmente svincolato ma con tante stagioni trascorse tra le fila della formazione azzurra. L'algerino ha scritto senza nascondere un pizzico di polemica: "Sei la storia di questo club. Peccato finisca così, non lo meritavi fratello".

