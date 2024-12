Pallone d'Oro africano, vince Lookman: "Una sensazione incredibile"

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

L'Atalanta continua a stupire, non solo come squadra ma anche nei singoli. Nella giornata di ieri è stato assegnato il Pallone d'Oro africano 2024 e a chi poteva andare se non ad Ademola Lookman, autore di una stagione prorompente. Il classe 1997 è stato eletto come miglior calciatore africano alla sua prima candidatura, sbaragliando la concorrenza grazie alla tripletta storica al Bayer Leverkusen che ha portato alla vittoria dell'Europa League.

Queste le sue parole al momento del ritiro del premio: "Voglio ringraziare i presidenti, gli allenatori, i club, i tifosi per il supporto che mi hanno dato. Per me questo premio è una benedizione, per me, per la famiglia, per la mia nazionale: essere riconosciuti come miglior giocatore africano è qualcosa di incredibile, sono molto orgoglioso. In quattro anni mi è cambiato il mondo: voglio dire ai bambini e alla persone che mi stanno guardando di non abbattersi, di battere le proprie paure e di poter continuare a volare"