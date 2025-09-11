Pavard su Inzaghi: "Quando sono arrivato pensavo fosse matto"
11.09.2025 19:15 di Ludovica Lamboglia Twitter: @@ludolamboglia
Benjamin Pavard che si è trasferito in prestito con diritto di riscatto dall'Inter al Marsiglia nell'ultima sessione di mercato. Nella giornata odierna il giocatore si è presentato alla stampa, affermando: "De Zerbi vulcanico? Allora credo che non abbiate mai visto Simone Inzaghi. Quando sono arrivato in Italia, ho pensato che fosse matto. Ma in realtà sono persone appassionate del loro lavoro. In Francia può sembrare un po’ sorprendente ma sono dei veri appassionati. Non vedo l’ora di iniziare questa avventura con il mister".