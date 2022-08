Psg, Galtier chiude a Icardi: "Non fa più parte dei nostri piani"

TUTTOmercatoWEB.com

Mauro Icardi non fa più parte del progetto tecnico del PSG. Le voci circolavano da tempo e ora a darne la conferma sono le parole del tecnico Cristophe Galtier che in conferenza stampa ha così affermato: "La sua assenza lo scorso week-end è stata legata ad una scelta sportiva, l'ho visto ad inizio settimana per dirgli che voglio restringere il gruppo e non lavorare con 25 giocatori fuori dai piani. Il club sta lavorando a stretto contatto con Mauro per trovare la migliore soluzione possibile. Ha avuto pochissimo tempo per giocare e penso che sia meglio che si rianimi. Non ha perso tutto il talento così, ma è vero che da due anni è stato tutto difficile. Il fatto di cambiare squadra, di trovare una squadra più favorevole ti può permettere di rilanciarti in una carriera".