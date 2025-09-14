Roma, Cristante: "Derby importante per noi e per la città, siamo carichi"
Bryan Cristante, al termine della sconfitta della sua Roma contro il Torino, è intervenuto ai microfoni di Dazn per analizzare il match. Nel finale, si è soffermato anche sul derby, in programma precisamente tra una settimana all'Olimpico. Ecco le parole del centrocampista giallorosso:
“Siamo carichi. La testa non dev’essere alla partita di oggi, che ci ha fatto perdere le certezze delle prime due giornate, ma dev’essere al derby. È una partita importantissima per noi, per la città, da domani la prepareremo già”.
Questo articolo è redatto da Lalaziosiamonoi.it. La riproduzione, anche parziale, dell’articolo senza citazione è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge. Per tutte le notizie, mercato, interviste, esclusive e aggiornamenti in tempo reale sul mondo Lazio seguite Lalaziosiamonoi.it sul portale, sulla nostra app e su tutti i nostri social. Il sito web più letto dai tifosi della Lazio since 2008.