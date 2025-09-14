Roma, Dybala fuori all'intervallo: Gasperini parla di "problemi fisici"

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

La Roma continua ad essere in apprensione per Paulo Dybala. L'argentino, durante Roma-Torino, è uscito all'intervallo. Si pensava a una questione di gestione d'energie per un calciatore non certamente al 100% della condizione. Al contrario, Gasperini, intervenuto a fine gara ai microfoni di Dazn ha chiarito la situazione e il cambio: "Ha avuto un problemino fisico e l'abbiamo fatto uscire. Speriamo non sia nulla di grave".

