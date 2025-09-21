Roma, Gasperini a Dazn: "Negli ultimi minuti abbiamo rischiato, ci siamo incartati ma..."

TUTTOmercatoWEB.com

Nell'immediato post partita, per commentare la prestazione dei suoi, ai microfoni di Dazn è intervenuto Gasperini. Le parole del tecnico della Roma: “Io per fortuna a differenza vostra vedo gli allenamenti, quindi i giocatori e Pellegrini come si allena in queste settimane. Non ho avuto dubbi a schierarlo oggi, è di grande qualità. Può essere un’atleta importante. Sono contento per lui, per la squadra, la società e i tifosi. Sono molto soddisfatto fino a dieci minuti dalla fine, lì abbiamo rischiato di comprometterla”.

“Pellegrini nelle sua corde ha la capacità di calciare benissimo, tempi di inserimento di assoluto valore ma non deve essere un marchio di fabbrica. Deve giocare da centrocampista ma anche avere la possibilità di segnare. Gli attaccanti devono crescere, sono tutti disponibili. Hanno fatto un’ottima gara tutti quelli che hanno giocato, bisogna lavorarci e farli crescere in base a questo alzeremo il livello della squadra. Abbiamo bisogno di migliorare la nostra fase offensiva”.

“Io non posso parlare del pregresso di Pellegrini, ma ho trovato un ragzzo maturo. Ha qualità, il cuore ce l’ha lui ma anche Mancini, Koné. Ce l’hanno tutti. Non è perché lui è di Roma ha messo qualcosa in più”.

“La squadra sta bene, abbiamo avuto una difficoltà domenica scorsa col Torino in cui non siamo riusciti a giocare bene. Venivamo da una settimana difficile e non abbiamo avuto tempo. Siamo una squadra in crescita che può avere alti e bassi, al di là dei soliti 7/8 che stanno benissimo dobbiamo allargare la rosa e far crescere tutti. Come mi godo la festa? Il derby sono felicissimo anche se nel finale non riuscivo a farmi sentire, era una situazione troppo favorevole per noi e ci siamo incartati. Poteva finire tanti a pochi, abbiamo rischiato di prendere il gol e sarebbe stato giusto. Per il resto è stata una buona partita, sono felicissimo per la gente. Abbiamo reso felici tutti, anche se da stasera devo pensare a come fare meglio gli ultimi dieci minuti”.

