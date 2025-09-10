Roma, Gasperini: "Siamo partiti benissimo. Conoscevo le difficoltà e..."

TUTTOmercatoWEB.com

A Castelnuovo Don Bosco a Il Gusto, il tecnico della Roma Gian Piero Gasperini ha parlato ai microfoni de La Repubblica. In particolare si è espresso sull'inizio di campioonato in giallorosso, con il derby in programma alla quarta giornata. Queste le sue parole: "Il passaggio alla Roma sta andando bene. Siamo partiti benissimo e speriamo di continuare così in campionato. C’è molto da lavorare, ma la piazza è straordinaria e c’è una passione per il calcio incredibile. Bisogna lavorare bene e conquistare anche il consenso. Sapevo benissimo i lati positivi e anche alcune difficoltà, ma le stiamo affrontando. Siamo appena partiti, ma ci sono tutte le condizioni per fare un bel lavoro e per far sì che la gente a Roma sia soddisfatta e felice per la squadra”.

