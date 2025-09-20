Roma, i convocati di Gasperini per il derby: la scelta su Wesley e Hermoso

TUTTOmercatoWEB.com

Alla vigilia del derby della Capitale, il tecnico della Roma Gian Piero Gasperini ha diramato la lista dei calciatori giallorossi convocati per la sfida contro la Lazio. Confermate le assenze di Dybala e Wesley, out per una gastroenterite, mentre recupera Hermoso, che sarà regolarmente a disposizione. Di seguito l'elenco completo.

Portieri: Vasquez, Gollini, Svilar

Difensori: Rensch, Angelino, Ndicka, Tsimikas, Celik, Hermoso, Mancini, Ziolkowski, Sangaré, Ghilardi

Centrocampisti: Cristante, Pellegrini, El Aynaoui, Kone, Baldanzi, Pisilli

Attaccanti: Dovbyk, Ferguson, Soulé, El Shaarawy

