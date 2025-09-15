Roma, infortunio Dybala: l'esito degli esami in vista del derby
Brutte notizie per la Roma di Gasperini in vista del derby contro la Lazio in programma domenica 21 settembre alle 12.30 allo stadio Olimpico.
Paulo Dybala, uscito per un problema fisico nella gara contro il Torino, si è infatti sottoposto agli esami strumentali del caso che hanno evidenziato una lesione di basso grado alla coscia sinistra. Stop di almeno due settimane per l'argentino che salta la stracittadina.
