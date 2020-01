Roma - Lazio, Canigiani: "Disponibili circa 2000 biglietti per il derby"

Dal derby al Verona, passando per la Spal. Il Responsabile Marketing della Lazio, Marco Canigiani, ha fatto il punto su tutte le prossime partite dei biancocelesti. Ecco le sue dichiarazioni a Lazio Style Radio: "Qualche giorno fa c'erano ancora un paio di migliaia di posti disponibili in Distinti, speriamo che questi numeri si siano abbassati. Ricordo che bisogna andare presso le ricevitorie Viva Ticket indicate dalla Roma per l'acquisto dei biglietti. A breve usciranno le indicazioni per Lazio - Spal, e anche le date del tour per la Supercoppa nei negozi. La riapertura degli abbonamenti ha aggiunto una bella percentuale, era quello che ci aspettavamo e speriamo che il dato possa consolidarsi il prossimo anno. Per Lazio - Verona potranno essere sfruttati i coupon natalizi anche se la gara è stata spostata, sono come dei biglietti già acquisiti".

Pubblicato il 22-01 alle 12.15​​​​​​