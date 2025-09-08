Roma, Ranieri spiega: "Dobbiamo stare in regola con i conti e vendere qualcuno"

TUTTOmercatoWEB.com

Lunga intervista ai microfoni di SkySport per Claudio Ranieri, senior advisor della Roma. Tra i tanti temi toccati ha parlato della situazione finanziaria in cui si trova in questo momento la società giallorossa. Ecco le sue parole: “Dovremo stare in regola con i conti. Vediamo come va il campionato, vediamo come ci classificheremo, che percorso faremo in Europa League. Sono tutte entrate che porteranno dei valori aggiunti. Poi dopo al limite ci sarà da vendere qualcuno, perché non possiamo permetterci di prendere il cartellino rosso. Lo scenario è questo: se benauguratamente arrivassimo in Champions League, con il cartellino rosso non la potremmo disputare. Dobbiamo tenere i conti veramente a posto”.

