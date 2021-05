Salernitana, Criscitiello: “Un inchino a Lotito, alla fine aveva ragione...”

La Salernitana prepara la festa. Oggi pomeriggio può tornare in Serie A dopo 22 anni di assenza. Anche di questo ha parlato Michele Criscitiello, direttore di Sportitalia e Tuttomercatoweb.com, nel suo editoriale: "Oggi è il giorno della festa a Salerno. La serie A torna dopo 22 anni. La storia granata, nonostante un grande trasporto di pubblico, parla di molta serie B, tanta serie C e solo due fugaci apparizioni in serie A. La Salernitana si inchina a quel Presidente che, in questi anni, è stato insultato, contestato e invitato ad andare via dalla città. Alla fine ha avuto ragione lui. Lotito riporta Salerno dove nessuno era riuscito e state certi che, una volta andato in A, Claudione nazionale difficilmente perde la categoria come l'ultimo dei Crotone. Per Salerno si preannunciano anni belli. Oggi l'ultimo sforzo. Arriva una promozione, alla vigilia, anche inaspettata. Castori, però, è stato bravo. Fabiani anche".