Sampdoria, Ferrero: "Keita? Spero di averlo contro la Lazio"

Il calciomercato della Sampdoria ha preso forma in questi ultimi giorni prima della chiusura. In particolare sono due gli acquisti che hanno fatto più scalpore, entrambi con un passato nella Lazio. Si tratta di Candreva e Keita. Quest'ultimo però è risultato positivo al Coronavirus ed è attualmente indisponibile. Proprio su questo e sul mercato in generale si è espresso ai microfoni di Sky Sport Massimo Ferrero, presidente blucerchiato: "Abbiamo chiuso tre acquisti e ne arriveranno altri. Il colpo da maestri è Candreva che è venuto con noi. Keità mi auguro di averlo con la Lazio e Adrien Silva è un campione". L'obiettivo dunque è recuperare il senegalese per la sfida in programma dopo la pausa Nazionali, quella contro i biancocelesti. Ferrero ha poi parlato di Gaston Ramirez, accostato alla Lazio prima dell'arrivo di Andreas Pereira e ora a un passo dalla cessione al Torino: "Domani ci sarà il suo agente Betancur che incontrerà i miei umini, Osti e Pecini che proveranno a far felice il ragazzo e Giampaolo. Sicuramente l'allenatore del Torino lo vuole a tutti i costi e lui vuole andare. Se lui è felice io lo sono un po' meno, ma questo è il calcio"

