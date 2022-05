Sampdoria, Sensi preoccupa Giampaolo: le condizioni

TUTTOmercatoWEB.com

Solo tre giorni separano la Lazio dalla sfida dell'Olimpico in programma sabato 7 maggio alle 20.45. La squadra di Giampaolo si prepara per il match contro i biancocelesti e nel pomeriggio è scesa in campo al “Mugnaini” per la seduta d'allenamento

Problemi per Stefano Sensi che ha svolto lavoro differenziato a causa di un risentimento muscolare per il quale sarà valutato nei prossimi giorni, in forte dubbio la sua presenza per sabato. Manolo Gabbiadini e Sebastian Giovinco proseguono invece i rispettivi iter riabilitativi. I blucerchiati scenderanno di nuovo in campo nella giornata di domani.