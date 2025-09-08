Sassuolo, due assenti contro la Lazio: Grosso senza un titolare
La Lazio, al termine della sosta delle Nazionali, tornerà in campo contro il Sassuolo. Domenica, alle ore 18.00 presso il Mapei Stadium di Reggio Emilia, i biancocelesti di Maurizio Sarri cercheranno di confermare quanto visto contro l'Hellas Verona, nella speranza di approfittare di una partenza deficitaria della formazione di Grosso.
GLI ASSENTI DEL SASSUOLO B- Le sconfitte contro Napoli e Cremonese hanno complicato l'avvio dei neroverdi, costretti anche a fare i conti con alcuni giocatori infortunati. Tra questi c'è l'attaccante Skjellerup, ma soprattutto il centrocampista titolare Thorstvedt: entrambi dovrebbero saltare la prossima partita contro la Lazio.
