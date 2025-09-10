Sassuolo, Grosso sorride prima della Lazio: recuperato un attaccante
La Lazio domenica tornerà in campo contro il Sassuolo nella partita valida per la terza giornata di Serie A. Il club neroverde nella giornata di oggi è sceso in campo per proseguire la propria preparazione in vista della sfida contro i biancocelesti e tra quello che emerge dal centro sportivo emiliano-romagnolo ci sono anche buone notizie. Oltre al rientro dalla squalifica di Kone, infatti, il tecnico del Sassuolo potrà contare anche sul recupero di Skjellerup, rivistosi in gruppo dopo l'infortunio accusato in estate.
