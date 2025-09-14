Sassuolo - Lazio, problemi anche per Castellanos: in panchina col ghiaccio
Dopo Rovella, anche Castellanos. Il Taty è stato costretto a uscire dal campo per dei problem fisici accusati nel corso della ripresa di Sassuolo-Lazio. L'argentino è stato inquadrato mentre era seduto in panchina con del ghiaccio sulla coscia. Dovrebbe trattarsi di un risentimento muscolare per l'ex Girona, come riferito da Matteo Petrucci di Sky.
