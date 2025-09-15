Sassuolo - Lazio, tensione tra Rovella, Pellegrini e alcuni tifosi: la spiegazione

A pochi minuti dalla fine del primo tempo di Sassuolo - Lazio, Niccolò Rovella, appena sostituito, e Luca Pellegrini sono stati coinvolti in un battibecco con alcune persone sedute in tribuna vicino alla panchina biancoceleste. Inizialmente l'inviato di Dazn Federico Sala aveva spiegato come il litigio fosse avvenuto con dei tifosi biancocelesti, ma questa versione è stata poi smentita da alcuni supporters che hanno contattato direttamente la nostra redazione. Secondo loro, infatti, i due giocatori sarebbero intervenuti in difesa di alcuni tifosi della Lazio, evidentemente coinvolti in un litigio con dei supporters neroverdi.

