Scarpa d'Oro 2019/20, la classifica: Immobile è il re

SCARPA D'ORO CLASSIFICA - . Ciro Immobile si aggiudica la Scarpa d'Oro. Il bomber della Lazio, con la rete segnata al Brescia, supera Robert Lewandowski al primo posto con 35 reti realizzate. La mancata convocazione di Cristiano Ronaldo per la sfida con la Roma, fa esultare il centravanti di Torre Annunziata con una giornata d'anticipo. Un traguardo splendido per la punta che, dopo una fase di appannamento, è tornato quello ammirato per lunghi tratti di questa stagione. Il numero 17, adesso, ha un turno a disposizione per allungare ancora sul centravanti del Bayern Monaco e su Cristiano Ronaldo e dare l'assalto al record di Higuain.

REGOLAMENTO - Ricordiamo che il premio viene assegnato ogni stagione al miglior marcatore dei campionati europei secondo determinati parametri. Ogni rete realizzata viene moltiplicata per il coefficiente assegnato al rispettivo paese. L'Italia essendo tra le prime cinque del ranking Uefa (insieme a Francia, Germania, Inghilterra e Spagna) vede ogni marcatura moltiplicata per 2. Più basso (1.5) il coefficiente per i campionati dalla sesta alla ventiduesima posizione della classifica, mentre vanno moltiplicati per 1 per gli altri. La classifica vede Immobile in vetta a quota 70, seguito da Lewandowski a 68. Cristiano Ronaldo è terzo a 62, a tre reti dal polacco. Quarto è Werner, mentre Messi ha agguantato Haaland al quinto posto. L'argentino, campione uscente delle ultime due edizioni, chiuderà la stagione addirittura fuori dal podio. Di seguito la top ten della Scarpa d'Oro:

1- Immobile (Lazio) - 70 punti (35 gol X 2 )

2- Lewandowski (Bayern Monaco) - 68 punti (34 gol X 2 )

3- Cristiano Ronaldo (Juventus) - 62 punti (31 gol X 2 )

4- Werner (Lipsia) - 56 punti (28 gol X 2 )

5- Messi (Barcellona) - 50 punti (25 gol X 2 )

5- Haaland (Salisburgo/Borussia Dortmund) - 50 punti ( 13 gol X 2, 16 x 1.5 con il Salisburgo)

7- Vardy (Leicester) - 46 punti (23 gol X 2 )

7- Lukaku (Inter) - 46 punti (23 gol X 2 )

9- Nsame (Young Boys) - 45 punti (29 gol X 1,5)

9- Weissman - (Wolfsberger) - 45 punti (30 gol X 1,5 )

11- Ings (Southampton) - 44 punti (22 gol X 2 )

11- Aubameyang (Arsenal) - 44 punti (22 gol X 2 )

