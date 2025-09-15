Serie A, il Verona sbatte su Audero: contro la Cremonese finisce 0-0

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Audero ferma il Verona. Partita super del portiere della Cremonese che ha fermato ogni tipo di attacco della squadra di Zanetti, ispiratissima davanti con Giovane e Gift Orban su tutti. La gara è andata in archivio sullo 0-0. Nel secondo tempo Nicola ha concesso spazio anche a Jamie Vardy, che ha fatto il suo esordio in Serie A.

