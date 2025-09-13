Serie A, la Juventus batte l'Inter nel recupero: decisiva la prodezza di Adzic
La Juventus si aggiudica il derby d'Italia contro l'Inter al termine di in un pirotecnico match terminato 4-3. A decidere la sfida è una perla di Adzic, che in pieno recupero ha spedito un vero e proprio bolide sotto l'incrocio dei pali, regalando ai bianconeri la vittoria. Dopo essere andata avanti al 14' con Kelly, la squadra di Tudor ha subito il pareggio dei nerazzurri arrivato con tiro da fuori di Calhanoglu, per poi tornare in vantaggio con un gran gol di Yildiz.
Nella ripresa gli uomini di Chivu dominano il gioco e, dopo aver trovato il nuovo pari con un'altra prodezza di Calhanoglu, riescono a trovare il gol del 3-2 con un colpo di testa di Marcus Thuram su corner. Il finale di gara riserva altre emozioni, con la Juve che prima trova il pareggio grazie ad un'incornata di Kephren Thuram e poi la clamorosa vittoria grazie alla meravigliosa rete del subentrato Adzic.
