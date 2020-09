Sparatoria a New York, almeno 16 persone coinvolte: due vittime

Sono state coinvolte almeno 16 persone nella sparatoria a Rochester, una zona residenziale nel nord-est dello Stato di New York. Le persone si trovavano in un giardino per una festa, ma al momento non sono disponibili ulteriori informazioni. Quel che si sa è che ci sono almeno due vittime: un uomo e una donna, ma il bilancio non sembra essere quello definitivo. L'incidente è avvenuto poco prima di mezzanotte e mezza.