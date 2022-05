Spezia - Atalanta, Gasperini deve rinunciare a un big: i dettagli

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

L'Atalanta è in corsa con Lazio, Roma e Fiorentina per un posto in Europa e affronterà al Picco lo Spezia. La squadra bergamasca, a pari punti con i viola, è a -3 da biancocelesti e giallorossi e nelle ultime tre oltre ai nerazzurri di Thiago Motta sfiderà MIlan ed Empoli. Nella trasferta ligure Gian Piero Gasperini dovrà rinunciare a Duvan Zapata e Giorgio Scalvini. In particolare il colombiano era reduce da allenamenti differenziati a causa di un affaticamento muscolare che si trascina da una serie di partite.

CONVOCATI - L'Atalanta, contrariamente alla consuetudine, non ha pubblicato la lista dei convocati per La Spezia. Secondo quanto riportato da Sky Sport però Zapata e Scalvini non parteciperanno alla trasferta, mentre Palomino, altro in dubbio nei giorni scorsi, partirà regolarmente.