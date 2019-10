Torino, anche il ds Bava striglia i giocatori: “Dovete dare di più”

No, non è un grande momento per il Torino. I granata, reduci da un filotto di partite avare di punti e bel gioco, hanno scatenato le ire dei tifosi che chiedono a gran voce l'allontanamento di Walter Mazzarri. Ma non è finita qui. Anche la società ha redarguito i calciatori per lo scarso impegno. A prendere le veci del presidente Urbano Cairo, come riporta Tuttosport, è stato il ds Massimo Bava. Il dirigente ha affrontato la squadra negli spogliatoi ribadendo la fiducia della società nell'allenatore - forse per evitare ammutinamenti - e tenendo Belotti e compagni sulla corda. Pur senza urlare, il ds ha strigliato i giocatori invitandoli a migliorare. “Dovete dare di più”, è il riassunto del suo ammonimento. Starà alla Lazio domani fare il suo e indirettamente peggiorare la situazione in casa Torino: i biancocelesti hanno bisogno dei tre punti, all'Olimpico non ci sarà spazio per regali di Natale anticipati.

