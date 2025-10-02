Torino, Baroni presenta la sfida con la Lazio: i dettagli sulla conferenza

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Si avvicina la sfida con la Lazio, gara cruciale per il Torino e per il futuro di Baroni. Il tecnico interverrà in conferenza stampa per presentare l'incontro contro i biancocelesti, in programma sabato alle 15. L'appuntamento è fissato per venerdì 3 ottobre presso la Sala Conferenze dello stadio Olimpico Grande Torino, prima della partenza per la Capitale.

