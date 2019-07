Spal, lo Stadio Mazza è sotto sequestro: sospesa campagna abbonamenti

La Spal ha sospeso la propria campagna abbonamenti, lo riporta la società ferrarese con un comunicato comparso poco fa sul proprio sito ufficiale: “La società S.P.A.L. srl ha deciso di sospendere momentaneamente “Mai Sola” – Campagna Abbonamenti biancazzurra 2019-2020. Saranno comunicate in seguito le date di cambio posto e nuove sottoscrizioni". Ma, perché? Riavvolgendo il nastro, nella giornata di ieri la Guardia di Finanza ha posto sotto sequestro parte dello Stadio Mazza di Ferrara, l'impianto dove ovviamente gli emiliani disputano i propri match casalinghi. La causa di tale provvedimento, deciso dalla Procura ferrarese, è un'inchiesta per falso ideologico e frode in pubbliche forniture. In parole povere, nei lavori di ampliamento dello stadio commissionati dalla Spal, e risalenti all'estate scorsa (2018), sono emerse irregolarità in riferimento alle norme antisismiche: l'impianto dunque - almeno per quanto riguarda la copertura della tribuna nord, la struttura gradinata e la copertura della tribuna est – non è a norma. In questa vicenda, tengono a precisare le Fiamma Gialle, sia la Spal che il Comune di Ferrara sono parte lesa.

