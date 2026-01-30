DIRETTA - Lazio-Genoa 1-0: Pedro non sbaglia dagli undici metri!
Serie A Enilive | 23ª giornata
Venerdì 30 gennaio 2026, ore 20:45
Stadio Olimpico, Roma
LAZIO-GENOA 1-0 (56' Pedro)
LAZIO (4-3-3): Provedel; Marusic, Gila, Provstgaard, Pellegrini; Taylor, Cataldi, Basic; Isaksen, Maldini, Pedro.
A disp.: Motta, Furlanetto, Vecino, Rovella, Dele-Bashiru, Zaccagni, Noslin, Nuno Tavares, Dia, Raktov, Belahyane, Cancellieri, Hysaj, Lazzari.
All.: Maurizio Sarri
GENOA (3-5-2): Bijlow; Marcandalli, Ostigard, Vasquez; Norton-Cuffy, Malinovskyi, Frendrup, Ellertsson, Martin; Colombo, Vitinha.
A disp.: Leali, Sommariva, Thorsby, Messias, Zatterstrom, Onana, Ekuban, Sabelli, Ekhator, Cuenca, Otoa, Celik, Cornet, Masini, Nuredini.
All.: Daniele De Rossi
Arbitro: Luca Zufferli (sez. Udine), Assistenti: L. Rossi - Zingarelli, IV ufficiale: Dionisi, V.A.R.: Camplone, A.V.A.R.: Guida
SECONDO TEMPO
60' Contropiede Lazio, con Pellegrini che riceve la palla ma preferisce concludere in porta piuttosto che appoggiarla per un compagno. Occasione sprecata.
56' GOOOOOOOOOOLLLLLLLL!!!! E la Lazio si porta in vantaggio! Pedro - dagli 11 metri - non sbaglia!
55' Calcio di rigore assegnato da Zufferli: Pedro già pronto sul dischetto.
54' L'arbitro viene richiamato al Var per rivedere l'azione.
52' Colpo di braccio di Martin in area di rigore sul cross di Isaksen. Check in corso del Var, con l'arbitro che attende prima di far riprendere il gioco.
47' La Lazio sembra partire col piede giusto: conclusione dalla lunga distanza di Isaksen, c'arriva Bijlow.
PRIMO TEMPO
45'+1' Duplice fischio dell'arbitro: finisce il primo tempo di Lazio-Genoa.
45'+1' Pedro prova la conclusione dalla lunga distanza, ma non inquadra la porta.
45' Comunicato in questo momento l'extra-time: si giocherà per un altro minuto.
44' Pedro cerca Maldini che prova il cross che però, con la deviazione avversaria, diventa più pericoloso: c'arriva comunque il portiere Bijlow.
42' Brutto fallo di Ostigaard ai danni di Maldini ma ancora alcun cartellino giallo tirato fuori dall'arbitro.
40' Prima buona occasione anche per la Lazio: cross di Maldini e colpo di testa di Marusic, che si perde di poco sopra la traversa.
36' Ostigaard dalla bandierina dell'angolo serve Malinovskyi, che prova la conclusione dal limite dell'area di rigore. La difesa della Lazio fa buona guardia (e soprattutto muro).
35' Superata la mezz'ora, arriva la prima occasione del Genoa: lancio di Malinovskyi per Vitinha, esce bene Provedel. Da capire se il portoghese fosse partito in posizione di off-side.
29' Buona idea di Pedro, che entra bene in area. Poi tiene la palla evitando l'out, ma alla fine si fa recuperare dal difensore del Genoa.
27' Scintille in campo tra Gila e Vitinha: l'arbitro parla con entrambi, alla fine dà la palla alla Lazio che riparte con la rimessa laterale.
23' Fallo di Malinovskyi su Pedro, che l'arbitro sanziona ma senza estrarre il cartellino giallo. "Solo" calcio di punizione per la Lazio.
22' In questo frangente di gara, le due squadre proseguono con un possesso palla all'altezza del cerchio di centrocampo, senza trovare mai la via della porta.
18' Si fa vedere Colombo dalle parti di Provedel: Provstgaard fa buona guardia e mette la palla in calcio d'angolo.
14' Ci prova Pedro, che penetra nella difesa del Genoa. Poi finisce a terra al limite dell'area di rigore, ma secondo l'arbitro non c'è fallo. Fa proseguire l'azione.
12' Prima conclusione del Genoa: ci prova Frendrup, ma Provedel si fa trovare pronto e blocca la palla.
6' Occasione Lazio con Isaksen che serve Taylor dall'altra parte: l'olandese prova una sorta di pallonetto all'interno dell'area di rigore, allontanato dalla difesa. Sulla ribattuta, Basic pretende troppo da sé stesso con una conclusione al volo completamente sbagliata.
4' Provvidenziale ancora Gila sull'incursione pericolosa di Ellertsson.
3' Crossa Ellertsson in area di rigore: Gila si immola e riesce a intervenire sulla palla, concedendo al Genoa solamente il fallo laterale.
1' Fischia l'arbitro: inizia in questo momento Lazio-Genoa.
Buona serata amiche ed amici de Lalaziosiamonoi.it e benvenuti alla diretta scritta di Lazio-Genoa, valida per il 23° turno di campionato. Appuntamento alle 20.45 col fischio d'inizio del match.