FORMELLO - Lazio, Sarri col dubbio terzini: Isaksen titolare, ancora Basic

Fonte: Carlo Roscito - Lalaziosiamonoi.it

FORMELLO - I dubbi sono tutti sulle fasce. Tavares si è bloccato, Pellegrini è appena rientrato, Marusic non è al meglio a causa della febbre e dalla scelta della sua corsia dipendono le altre decisioni in difesa.

Pellegrini, di ritorno dal trauma contusivo-distorsivo al ginocchio, prova a convincere Sarri a concedergli una chance immediata. La soluzione alternativa è Marusic da quella parte con uno tra Lazzari e Hysaj a destra. Opppure Provstgaard largo come successo nel finale di Bergamo. Decisione sul filo.

Tutto il resto della formazione è praticamente fatto e condizionato dall’infermeria. Basic di nuovo a completare il terzetto in mediana con Guendouzi e Cataldi, davanti la prima da titolare per Isaksen con Dia e Zaccagni. Intoccabile la coppia di centrali Gila-Romagnoli, così come Provedel tra i pali, sempre schierato da Sarri.

Rimane lunga la lista dei calciatori ai box: oltre a Tavares (lesione di basso grado stando al comunicato, possibile affaticamento per Sarri in conferenza), sono fuori Rovella, Castellanos, Cancellieri, Dele-Bashiru e Gigot.

LAZIO (4-3-3): Provedel; Marusic, Gila, Romagnoli, Pellegrini; Guendouzi, Cataldi, Basic; Isaksen, Dia, Zaccagni. A disp.: Mandas, Furlanetto, Lazzari, Patric, Provstgaard, Hysaj, Vecino, Belahyane, Noslin, Pedro. All.: Sarri.