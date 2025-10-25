Lazio, Sarri su Tudor: "I confronti non mi interessano, ma..."
25.10.2025 21:00 di Andrea Castellano Twitter: @@ICast03
TUTTOmercatoWEB.com
© foto di www.imagephotoagency.it
Sfida tra ex. Lazio - Juve sarà anche la partita di Sarri e Tudor. Proprio il tecnico biancoceleste, in passato sulla panchina bianconera, ha parlato in conferenza stampa del suo avversario di domani sera all'Olimpico. Di seguito le sue parole.
"Tudor? A Como la Juve non è stata brillante, ma le occasioni le ha avute. A Madrid l'ho vista in salute, non penso sia in particolari difficoltà".
"Non credo alle sfide tra allenatori, quando ero all’Empoli con tanti tecnici ero in svantaggio, poi ho recuperato col Napoli… I confronti tra gli allenatori non mi interessano".