Serie A | Il Parma frena il Como, l’Udinese aggancia la Juve: la classifica

Si sono concluse le gare delle 15 di questo sabato di Serie A. Il Como non è riuscito a dare continuità di risultati dopo la vittoria contro la Juventus, al Tardini il Parma è riuscito a tenergli testa e al triplice fischio è finita con un pari a reti inviolate. I lariani si portano via un punto che gli consente attualmente di piazzarsi al sesto posto con 13 punti, gli stessi del Bologna, a -1 dal quarto posto. I ducali invece, sono quindicesimi a 7 punti, +3 dalla zona retrocessione.

L’Udinese batte il Lecce in casa, il match si è concluso 3-2 per i friulani grazie alle reti di Karlstrom, Davis e Buksa. A nulla sono valsi i tentativi di Berisha e N’Dri. La squadra di Runjaic guadagna qualche posizione in classifica, a 12 punti aggancia la Juve, impegnata domani all’Olimpico contro la Lazio. Resta nella parte bassa della graduatoria la squadra di Di Francesco quota 6, a +2 dalla retrocessione.

