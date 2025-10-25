Juve, Tudor: "Esonero? Paura zero. Contro la Lazio voglio..."

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Domenica sera all’Olimpico la Juventus farà visita alla Lazio, un big match che in palio mette punti preziosissimi per entrambe. Alla vigilia, in conferenza stampa, ha parlato Igor Tudor che l’ha presentata così: “Squadra motivata, con la voglia di fare bene domani conoscendo la qualità dell’avversario. Ci siamo preparati oggi e ieri, due allenamenti. Il tempo che è stato e domani vogliamo andare a fare una bella gara”.

“Come vivo questo momento? Io sto benissimo. La mia sensazione dopo Madrid è positiva anche se abbiamo perso. Noi vogliamo provare a vincere ed essere squadra. Dobbiamo stare sul pezzo. Esonero? Da 0 a 10 questa paura è zero. Io mi godo tutto anche nella difficoltà ed ho tutto molto chiaro nella testa. Questo mi sta dando forza e provo a mettermi in bilico per provare a fare meglio. Io penso 24 ore al giorno a motivare e far dare il meglio alla squadra".

"A Roma con orgoglio e rabbia? Probabilmente si. La squadra dovrà dare sempre qualcosa di più in entrambe le fasi. Cosa voglio vedere con la Lazio?Tutto quello che ho detto al suo collega. Domani vogliamo fare qualcosa di più e vediamo domani che succede".

