Juve, Tudor a rischio contro la Lazio? Marino: "Mi auguro che..."
Pierpaolo Marino, ex amministratore delegato di Napoli e Udinese, è intervenuto ai microfoni di Tuttomercatoweb.com per commentare le situazioni di Napoli, Inter e non solo. La Juve cerca di dare una sterzata e il posto di Tudor sembra essere a rischio in caso di mancata vittoria contro la Lazio di Sarri. Ecco di seguito cosa le parole di Marino sul tema:
"Tudor mi auguro ne venga fuori. Ma mi sembra assurdo che oggi si discuta una panchina come quella della Juventus dopo che lo stesso Tudor l'ha tirata per i capelli riportandola in Champions. Mi sembra che non ci siano i presupposti perché la Juve cambi così presto".
Poi sulla candidatura di Roma e Milan per lo scudetto: "Ci credo. Poi Inter e Napoli per qualità della rosa oltre che esperienza sono avanti nei pronostici. Il Milan con il lavoro di Allegri e l'acquisto di giocatori come Rabiot e Modric può essere una scheggia impazzita".