Lazio, Sarri si affida a Dia: "A Salerno ha fatto bene da prima punta"
L'infortunio occorso al Taty Castellanos ha costretto Sarri a puntare tutto su Boulaye Dia che, per qualche settimana, dovrà caricarsi sulle spalle l'attacco della Lazio, ricoprendo in solitaria il ruolo di centravanti, piuttosto che quello di seconda punta, al quale era maggiormente abituato.
Nella conferenza stampa alla vigilia della sfida contro la Juventus, il tecnico si è soffermato proprio sulla posizione in campo del senegalese, sottolinenado come abbia già dimostrato di saper segnare con regolarità da prima punta con la Salernitana.
Su Dia Sarri ha detto: "A Salerno ha fatto bene pure da prima punta, 17 gol. Oggi la Lazio è una coperta corta, se troviamo solidità facciamo fatica a fare gol e viceversa. La solidità ora penso sia la cosa più importante."