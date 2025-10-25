Juve, Tudor si rialzerà? Marchisio verso la Lazio: "Bisogna sperarlo..."
Claudio Marchisio, colonna portante del centrocampo della Juventus negli anni '10, ha rilasciato una lunga intervista ai taccuini de La Stampa in cui si esprime a 360° sulla situazione in casa bianconera. Il tema principale è la carenza di risultati e quindi la posizione in bilico di Igor Tudor. In molti si chiedono se riuscirà a superare questo momento, e sul tema Marchisio ha risposto così:
"Bisogna sperarlo, da tifoso mi auguro che sia così. Ad oggi è lui l’allenatore, dunque dobbiamo dargli fiducia ed essere vicini alla squadra confidando che il tecnico, il suo staff e ovviamente i giocatori riescano a trovare la strada migliore".
Infine l'ex centrocampista della Juventus consiglia di puntare sulla mentalità per battere la Lazio e affrontare al meglio le prossime sfide: "La Juventus deve scendere in campo e avere la mentalità di giocarsela, non di cercare degli alibi".