Lazio, Sarri su Rovella: "I tempi potrebbero allungarsi. È una mancanza forte"

Alla vigilia del big match tra Lazio e Juventus, Maurizio Sarri è intervenuto in conferenza stampa per rispondere alle domande dei giornalisti presenti. Tra i diversi temi toccati, il tecnico ha parlato anche del capitolo infortuni, sottolineando come l'assenza di Nicolò Rovella non sia collegabile a tutti gli altri problemi muscolari occorsi a numerosi giocatori biancocelesti.

Sull'infortunio del regista Sarri ha parlato così: "Non c’è connessione tra gli infortuni e il suo caso, nessuno può costringerlo a curarsi come lui non vuole. Ha scelto la terapia conservativa, i tempi sono gli stessi, il rischio è che non funzioni e poi serva l’operazione. Quindi potrebbero essere anche più lunghi".

Sull'importanza di riaverlo il prima possibile, poi, Mau ha detto: "Speriamo che torni presto a disposizione, per noi è una mancanza forte. Ci facevamo affidamento, per fortuna Cataldi l’ha sostituito in modo positivo".