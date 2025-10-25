Napoli, Conte replica a Marotta: "Loro mandano i dirigenti, qui vengo io. Non intervenga per..."

TUTTOmercatoWEB.com

Il Napoli batte l'Inter 3-1 e lo fa grazie ai gol di De Bruyne, su rigore, McTominay e Anguissa. Una gara infuocata al Maradona, la tensione è esplosa in campo, in panchina e, al triplice fischio, anche in tv. Marotta, ai microfoni di Dazn a proposito del penalty, fischiato contro da Mariani, ha dichiarato: "Il rigore nasce da una valutazione dell'assistente. Una volta interviene il VAR, l'altra l'assistente e sconfessa l'arbitro che era molto ben appostato. L'arbitro non aveva fischiato sul rigore e meglio di lui non poteva esserci nessuno. Questa dinamica avrebbe richiesto l'intervento del VAR, da lì la partita ha preso una piega particolare".

Non si è fatta attendere la risposta di Conte che, al momento della sua intervista, ha dichiarato: "La differenza fra Napoli e Inter è che loro mandano Marotta o gli altri dirigenti mentre da noi vengo io. Le grandi squadre non devono creare degli alibi, io non lo avrei permesso ai miei dirigenti. Marotta ora è diventato anche presidente, sta facendo una grande escalation ma lasci le cose di campo a chi ha fatto la partita e non intervenga perché così sminuisce anche l'allenatore".

