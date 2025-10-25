Ex Lazio | Gregucci, esordio con la Sampdoria: espulsione e pari contro il Frosinone
25.10.2025 17:30 di Andrea Castellano Twitter: @@ICast03
© foto di Paolo Baratto/Grigionline.com
Prima gara da allenatore della Sampdoria per Angelo Adamo Gregucci. È terminata in pareggio la sfida di Serie B contro il Frosinone: al gol di Zilli ha risposto quello di Coda. Il tecnico blucerchiato, nonché ex calciatore della Lazio, è stato anche espulso dall'arbitro Turrini dopo la rete del suo attaccante.
In classifica la Sampdoria ora si attesta al diciottesimo posto, in zona retrocessione, a sei punti in classifica, aspettando poi le gare di Bari, Mantova e Catanzaro, a pari merito.
Ha già giocato invece lo Spezia, che ha vinto 0-4 contro l'Avellino e ora è in diciassettesima posizione.