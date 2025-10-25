Lazio, rebus terzini contro la Juve: Sarri prova a sorprendere Tudor?
Una battaglia dopo l'altra, ma non è il nuovo film con Leonardo Di Caprio. La Lazio continua a perdere pezzi, lo stop di Nuno Tavares crea ancor più emergenza in una rosa decimata dagli infortuni. Sarri è quasi obbligato a lasciar perdere la tattica per far giocare chi effettivamente è disponibile. Inoltre, sulle fasce la situazione potrebbe essere ancor più complicata contro la Juventus.
Nella giornata di ieri Adam Marusic è stato colpito da un attacco febbrile e c'è il rischio che possa saltare la sfida dell'Olimpico di domenica sera. Nella rifinitura di oggi si scoprirà di più, ma è probabile che il montenegrino riesca ad essere della partita. In ogni caso, Sarri pensa a tutelarsi e vaglia le alternative.
In attesa di capire le condizioni di Pellegrini e Marusic, con il primo che dovrebbe essere della gara ma non è chiaro se a partita in corso o dal primo minuto, Sarri valuta Provstgaard come opzione sulla sinistra. Non sarebbe una soluzione inedita: il danese è già stato impiegato nel ruolo di terzino sinistro domenica scorsa a Bergamo, così come l'anno scorso a Empoli quando subentrò dopo l'espulsione di Hysaj. Tutto resta ancora aperto, Sarri spera di non dover ricorrere all'ennesima toppa.