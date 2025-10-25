Lazio, Sarri sugli infortuni: "Colpa della preparazione? Ecco cosa penso"

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Alla vigilia della sfida tra Lazio e Juventus il tecnico biancoceleste Maurizio Sarri è intervenuto in conferenza stampa e, tra i vari argomenti trattati, ha parlato anche della situazione relativa ai tanti infortuni.

"Si può fare il punto anche tutti i giorni, i giornalisti spesso vanno per luoghi comuni, è difficile che gli infortuni siano colpa della preparazione. Oggi nel 2025 la preparazione non la sbaglia più nessuno. C’è l’alimentazione, la prevenzione, la fisioterapia, ci sono mille fattori. Gigot ha fatto un allenamento".

"Marusic gli salta l’aderenza alla vecchia cicatrice. Patric viene da un’operazione. Pellegrini è traumatico, Rovella è una problematica di 3 anni fa, irrisolta. Vecino è la stessa storia dell’anno scorso. Lazzari da quando lo conosco ha sempre problemi al soleo, Zaccagni viene da un’operazione, Isaksen da una malattia. Dele-Bashiru è colpa nostra, di tutto l’ambiente. Era tornato dalla Nazionale male e l’abbiamo forzato. Il derby non ha pagato. Poi ci sono stati Taty e Cancellieri. L’amaro in bocca ce lo lascia Castellanos perché ci dava buone sensazioni. Cancellieri aveva qualche valore fuori regola, ma i risultati del giovedì ci sono arrivati il lunedì e pure quelli di Isaksen erano preoccupanti. Di 13 infortuni ne ho scartati 10, collegati ad altre cose. Dele l’abbiamo pagato noi".