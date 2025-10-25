Juve, scatta la contestazione dei tifosi. E contro la Lazio…
C’è tensione in casa Juve, la trasferta a Madrid ha lasciato strascichi e non solo per il percorso della squadra in Champions League. Al centro delle polemiche la questione biglietti destinati ai supporter bianconeri che recriminano una gestione poco chiara e non adeguata. Così, attraverso una nota, il gruppo “Black & White” ha indetto una protesta nei confronti della dirigenza, invitando chi si recherà in trasferta all’Olimpico per la sfida con la Lazio, di restare in silenzio per tutti i 90’ di gioco.
Di seguito un estratto del comunicato: “Vogliamo precisare che a Roma saremo, come sempre, presenti ma in silenzio. Per noi seguire è sostenere la Juve fino al 90esimo e oltre è la cosa che ci appartiene di più, quello che vorremmo sempre fare…ovunque! M è anche giusto, quando le cose non vanno, poter dimostrare la nostra contrarietà e contestare!”.
