Lazio, Sarri: "Isaksen ha margini enormi. Da lui ci aspettiamo di più"
25.10.2025 18:00 di Christian Gugliotta
Nella conferenza stampa di vigilia di Lazio - Juventus, Maurizio Sarri ha speso delle parole anche su diversi singoli, soffermandosi anche sulle potenzialità e sulla condizione attuale di Gustav Isaksen.
Dopo aver saltato la prima parte di stagione a causa della mononucleosi contratta in estate, l'esterno danese ha iniziato a rivedere il campo con maggiore regolarità, ma è ancora alla ricerca della forma ottimale.
Sul classe 2001 il tecnico ha detto: "Isaksen ha margini enormi, ora sta trovando continuità negli allenamenti e anche in gara grazie alla Nazionale. Non è un giocatore da 1 gol ogni 10 partite. Può fare molto di più e ce l’aspettiamo".