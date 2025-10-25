Ex Lazio, tensione in Arabia tra Inzaghi e Conceicao: ecco cos'è successo

TUTTOmercatoWEB.com

In Arabia è andata in scena la sfida tra due ex biancocelesti, ma non è andata nel migliore dei modi. L'Al Hilal di Simone Inzaghi ha battuto battuto per 2-0 l'Al Ittihad di Sergio Conceicao, ma la diatriba si è accesa nel post-partita.

In particolare, al fischio finale l'ex allenatore dell'Inter ha evitato di salutare l’allenatore portoghese. I due condividono un passato comune alla Lazio, ma negli ultimi anni non sono mancati momenti di tensione: come ricorda Goalitaly, dopo un Porto - Inter di Champions League era stato Conceicao a rifiutare la stretta di mano a Inzaghi, mentre nella scorsa stagione i loro quattro derby si erano conclusi con due vittorie per il Milan guidato dal portoghese e due pareggi.

Interpellato sull’accaduto, Conceição ha minimizzato: “Non c’è alcun rancore. Forse la cosa è legata alla nostra ultima partita, quando con il Milan sono riuscito a batterlo.”