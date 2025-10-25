Zaccagni: "Essere capitano una responsabilità ma la Lazio è casa mia"

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Il capitano della Lazio Mattia Zaccagni ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Dazn in cui ha toccato dievrsi temi tra cui l'importanza di indossare la 10 e di essere il capitano.

"Sento la responsabilità ma è una sensazione positiva e bella. Voglio aiutare i miei compagni a esprimersi al meglio. I doveri di un capitano sono sempre dare l’esempio in campo e fuori, trasmettere la voglia di affrontare una partita e far capire a chi è qui da meno tempo cosa vuol dire giocare per la Lazio.

"La Lazio è innanzitutto una squadra che mi ha dato tanto, i tifosi mi hanno sempre dimostrato grande amore e di questo ne sono davvero orgoglioso. Io qui mi sento a casa e cercherò di dare il massimo per far felici i tifosi".