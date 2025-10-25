Lazio, Zaccagni: "Giocare il Mondiale è il mio sogno"
Prima la stagione da rimettere sui giusti binari con la Lazio, poi il sogno di andare al Mondiale. Mattia Zaccagni ha parlato degli obiettivi stagionali in biancoceleste e non solo.
“Sarò soddisfatto a fine stagione se aiuterò a portare la Lazio dove merita, se darò il mio contributo, se giocherò speriamo il Mondiale”.
"Il ricordo che ho è il Mondiale del 2006 anche se avevo 11 anni. Mi ricordo di averlo seguito con grande passione. Sono emozioni forti ed è logico che giocarlo è un mio grande sogno. Il gol all’Europeo? Quel gol è stato un momento magico che porterò dietro per sempre ma spero di averne tanti altri".