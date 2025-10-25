Lazio, Sarri e il rapporto con la società: "Ho parlato col presidente. Mi hanno detto..."

Si è parlato molto in questi giorni delle tensioni accumulate tra Sarri e società per motivi legati al mercato e al blocco dello stesso. In conferenza stampa, alla vigilia del big match con la Juve, il tecnico è tornato sull'argomento.

Il toscano, rispondendo alle domande dei cronisti, ha tenuto a chiarire la situazione: "Sempre avuto un buon rapporto con il ds, questo non vuol dire che non possiamo a volte non essere d’accordo. Con il presidente ci ho parlato ieri sera, è tutto nella norma".

E poi ancora: "Mi hanno detto che in settimana si è parlato del mio contratto triennale, che io avevo però già firmato. Non ci sono novità. Non so perché si è parlato del mio contratto. Non l’ho letto, ma mi è stato detto".

CLICCA QUI PER TORNARE IN HOME PAGE