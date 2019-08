RITIRO LAZIO GIORNO 4 - Immobile differenziato, Radu a riposo. Milinkovic, che tiri! - FOTO

FINE SEDUTA POMERIDIANA - Il gruppo procede spedito, il pallone protagonista fin da subito: prima torello, poi lavoro sulle sponde a campo ridotto e porte piccole. Infine prove di manovre offensive con gli inserimenti dei centrocampisti e i cross degli esterni. Immobile ha lavorato in maniera differenziata, Radu a riposo. Da capire ancora l'entità dell'infortunio muscolare di Senad Lulic: nel pomeriggio si è affacciato al campo, ha firmato qualche autografo, ha guardato i compagni dalla panchina. Strakosha ancora out, ma non preoccupa. Lavorano per recuperare Luiz Felipe, Marusic e Lukaku. Domani mattina test amichevole contro l'Al Shabab. A fine seduta Tare e Inzaghi si sono fermati ad osservare l'allenamento degli uomini di Jorge Almiron.

AGGIORNAMENTO ORE 18.25 - Finisce l'allenamento con i tiri dal limite. Milinkovic impressiona, ogni tiro è un gol, niente da fare per Guerrieri e Alia, che comunque sono autori di ottime parate.

AGGIORNAMENTO ORE 18.10 - Combinazioni offensive sia in fase centrale con l’inserimento dei centrocampisti, che in fase laterale con i cross di Acerbi e Jony (da sinistra) e quelli di Patric e Lazzari da destra. L'ex Spal dopo un po' si ferma e interrompe l'allenamento: si preserva per il match di domani.

AGGIORNAMENTO ORE 17.40 - Attività sulle sponde a campo ridotto e porte piccole. L'imperativo di Inzaghi è sempre lo stesso: "Fai gol". Segue da vicino Cecchi. Le indicazioni le dà sempre lui. Arancioni: Vavro, Parolo, Jony, Bastos, Adekanye, Cataldi, Luis Alberto, Caicedo. Blu: Berisha, Leiva, Acerbi, Lazzari, Correa, Patric, Milinkovic, Andrè Anderson. Dopo circa 45 minuti finisce il lavoro differenziato Ciro Immobile.

AGGIORNAMENTO ORE 17.15 - Inizia la seduta del pomeriggio, torna in campo Immobile dopo una mattinata passata in palestra. Per lui un lavoro differenziato con Fonte per evitare sovraccarichi. Chi si riposa invece è Stefan Radu. Prosegue dunque il lavoro alternato tra palestra, fisioterapia e riposo per alcuni elementi. Portieri in campo (ancora assente Strakosha) agli ordini di Zappalà e Grigioni. Per il resto della squadra torello in due gruppi. Out Luiz Felipe, Lukaku e Marusic.

FINE SEDUTA MATTUTINA - Possesso palla di 3 contro 2 a campo ridotto. Comanda l’allenamento Cecchi, con Inzaghi e gli altri collaboratori che osservano. Anche Tare si avvicina e carica Adekanye. Tra gli arancioni: Vavro, Acerbi, Correa, Jony, Parolo, Luis Alberto, Patric, Adekanye (Guerrieri in porta). Tra i blu: Lazzari, Cataldi, André Anderson, Milinkovic, Radu, Caicedo, Bastos, Berisha (Alia in porta). Allenamento corto, ma molto dinamico ed intenso. La Lazio continuerà a lavorare nel pomeriggio.

AGGIORNAMENTO ORE 10.25 - Si staccano dal gruppo per andare in palestra Berisha e Leiva. Nessun rischio, lavoro minuzioso da parte dello staff di Inzaghi con lavori differenziati.

MARIENFELD - Il cielo minaccia pioggia e la temperatura è scesa rispetto agli altri giorni. Inzaghi chiama il gruppo a sé: meglio non caricare troppo per evitare infortuni. Il caso Lulic insegna, è ancora fuori. Prima fase atletica e con esercizi su equilibrio e forza. Anche Immobile lavora in palestra, insieme a Strakosha, Lukaku, Luiz Felipe (fermato prima del Bournemouth) e Marusic. Domani mattina amichevole in “casa” contro l’Al Shabab, nel pomeriggio ci sarà riposo. All'inizio della seduta tanti abbracci e auguri per Danilo Cataldi, che oggi compie 25 anni.