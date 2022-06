Calciomercato, la Lazio non molla Simeone. E per il Cholito parte l'asta

Fonte: Fabrizio Parascani - Lalaziosiamonoi.it

RASSEGNA STAMPA CALCIOMERCATO - Simeone, riscattato dal Verona per 10 milioni di euro, suscita l' interesse di diversi club. In Italia c'è la Lazio ma anche Juventus e Napoli, mentre all'estero monitorano la situazione Valencia e Siviglia. La Lazio è alla ricerca di un vice immobile e in questa sessione di mercato dovrà colmare questa lacuna dell'organico. Il Cholito è uno dei profili più interessanti del nostro campionato, ed è reduce dalla sua migliore stagione in termini di gol. Ha segnato 17 reti e 6 assist, posizionandosi al quarto posto della classifica marcatori dopo Immobile, Vlahovic e Lautaro Martinez,(alla pari di Abraham). La valutazione che viene fatta dalla società veneta è di 20 milioni di euro. Se la Lazio deciderà di acquistare il giocatore potrà sfruttare gli ottimi rapporti tra il presidente Lotito e il collega dell'Hellas Verona Setti. Sarebbe un acquisto dal sapore nostalgico perché riportare a Roma il figlio del Cholo darebbe grande entusiasmo all'ambiente laziale.

