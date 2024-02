Ceccarini torna su Inter - Lazio del '99: "Con il regolamento di allora..."

RASSEGNA STAMPA - Piero Ceccarini è un ex arbitro che nella storia del calcio italiano è ricordato per quel famoso Juventus - Inter e il contrasto tra Ronaldo e Iuliano. A distanza di anni il direttore di gara conferma la sua scelta e, anzi, ha l'unico rimpianto di non aver fischiato fallo in attacco così magari non sarebbe arrivato il gol di Del Piero sulla ripartenza. Il direttore di gara, però, è rimasto nei ricordi anche della Lazio per la gara dei quarti di finale di Coppa Italia del gennaio del 1999. Una sua deviazione, di fatto, decise la sfida di ritorno dei quarti di finale di Coppa Italia. Il fischietto ha parlato di quell'episodio sulle pagine de La Repubblica spiegando che il pallone lo colpì in maniera casuale e imprevedibile e che con il regolamento di allora quella rete andava convalidata. Oggi, invece, non sarebbe possibile.