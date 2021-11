Lazio, il contest di Radiosei per votare il più bel gol di Immobile: ecco il risultato

160 gol tra cui scegliere, 160 volte in cui Ciro Immobile ha fatto impazzire di gioia i tifosi della Lazio. E' il contest lanciato nei giorni scorsi da Radiosei, un sondaggio tra gli ascoltatori per cercare di stabilire in qualche modo quale sia la rete del bomber più prolifico di sempre nella storia del club biancoceleste più bella di tutte. Di esempi di gol memorabili ce ne sono tanti, per fattura o per importanza del match, ma alla fine il verdetto dei frequentatori della radio - che hanno votato tramite vocale WhatsApp a un numero dedicato, magari facendo anche la radiocronaca della rete - parla chiaro: vince la marcatura del 18 agosto 2018 contro il Napoli, quando Immobile con una finta si liberò di ben tre marcatori avversari e poi infilò Karnezis con un perfetto sinistro a giro. Subito sotto in classifica lo splendido tacco al volo spalle alla porta che permise alla Lazio di pareggiare 2-2 a Cagliari, l'11 marzo del 2018.